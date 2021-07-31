2 Bankadan Ev Hanımı Olan Kişilere, Online, Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Verilecek

Yapı Kredi Bankası ve Enpara Bankası ev hanımlarına online kredi kampanyası başlattı. Yapı Kredi Bankası ve Enpara bankası online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde eğer ev hanımıysanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve Enpara Bankası üzerinden banka şubelerine gitmeden Online olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ev hanımı olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa bankaların kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Özellikle Kredi kullanacak olan ev hanımlarının sigortaları olmadığı için kredilerin online olarak alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi kullanacak olan kişiler kredi notunun yüksek olması durumunda bankalardan kredi onayı alabilmektedirler. Eğer bankalarda daha önce bir çalışmanız yoksa ihtiyaç kredisi kullanamazsınız bu durumda bankaların kredi kartı başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası ev hanımlarına kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ev hanımı olan kişilere kredi başvurusu yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de yapılıyor. Ev hanımları olan kişiler Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girer buradan Kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Kredi başvurusu bulunduktan sonra onay alırsanız onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza atılacaktır. Yapı Kredi Bankası 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Özellikle daha önce bu bankadan kredi kullanan müşteriler bu kredileri hızlı bir şekilde hemen hesaplarını atabilmektedirler. Ayrıca bankadan sms kredi başvuru yöntemini de kullanabilirsiniz.

Enpara Bankası ev hanımlarına kredi başvurusu

Enpara Bankası üzerinden ev hanımı olan müşteriler Kredi başvurularında bulunabiliyor. Ev hanımı olan kişilerin 30 bin liraya kadar Enpara Bankası üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Bunun için bu bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü banka şubesiz bir bankacılık olduğu için tüm bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaktadır. Kredi başvurularında da internet üzerinden müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Enpara Bankası üzerinden alacağınız bu kredilerde 30.000 liraya kadar alacağınız ihtiyaç kredisi sizin kredi notunuza göre de faiz oranları ile birlikte hesabınıza yatacaktır. Başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde kredi onayı alırsanız krediniz Enpara Bankası hesabınız üzerine yatar. Eğer bu bankada hesabınız yoksa bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.