2-4-6-8-0 TC Kimlik numarası son hanesi bu rakamlarda olanlara 74.000 TL ödeme yapılıyor!

Tc kimlik numarası üzerinden 74000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayarak hızlı işlem yapmaktadır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda hızlı bir şekilde bu bankadan 24 ay vadeli 74000 TL 36 ay vadeli ise 50000 TL'ye kadar başvuru yapma imkanı sunulmaktadır. TC Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan herkes başvurularını gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuz. 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan kredi tutarının hızlı bir şekilde SMS atarak öğrenebileceksiniz. QNB Finansbank Banka mobil uygulamasını kullanan kişiler ise ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamalar sonrasında aynı gün içinde kredi sonucu verilerek, kişilere aynı gün içinde kredi ödemesi de yapılmaktadır. Tüketici kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin kampanyaya katılarak, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğini de söylemek istiyoruz.

BAŞVURU SMS İLE YAPILIYOR!

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden 50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi kendi Genel Müdürlüğü tarafından yaparak, sistem olarak sizlere otomatik olarak sonuç vermektedir. Kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilir veya banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden bu nakit kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmanız durumunda ücretli bir mesaj yapmanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor.