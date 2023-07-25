Bankalar, emekli müşterilere yönelik düzenledikleri özel kampanyalara bir yenisini ekleyerek, emekli promosyon ödemelerinde cömert teklifler sunmaya devam ediyor. Emekli müşterilere yönelik bu kampanyalar, anında bütün emeklilerin yararlanabileceği fırsatlar sunarak ekstra gelir elde etmelerine destek oluyor. Özellikle Temmuz ayı ile birlikte yapılan maaş zamları, bankalar arasındaki rekabeti artırdı ve emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında cazip teklifler ortaya çıktı.

Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yapıldı. Bu başvuruların büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuşurken, prim ve yılını dolduranlar da yaş şartı olmadan emekli olmaya devam ediyor. Ülkedeki emekli sayısının 16 milyona ulaşması, bankaların da ilgisini çekti ve emeklilere yönelik kampanyaları artırdı.

Bankalar, müşterilerinin maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyenlere yönelik reklam kampanyalarını artırdığı gibi emekli müşterilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi. Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı, hala devam ediyor ve Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yapılan zamlarla birlikte bankalar emekli müşterilere 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatları sunuyorlar. Kimi bankalarda ise emekli müşterilerin yakınlarını getiren her kişi için 250 lira ekstra ödeme yapılmakta.

Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları fırsatlarla dolu olsa da emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Promosyon almak için hangi emeklilerin uygun olduğu, parayı almanın şartları, promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolan emeklilerin yapması gerekenler, banka değiştirmek istenildiğinde kabul edilmeme nedenleri, aynı bankada kalmak mecburi mi, maaş alınan bankayı değiştirmenin yolları ve yeni emekli olanların yapması gerekenler gibi konuları iyi incelemek ve bankaların sunduğu teklifleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Emeklilere yönelik bankaların düzenlediği bu özel kampanyalar, emeklilere ekonomik anlamda destek olma amacı taşımaktadır. Ancak, emeklilerin kendi mali durumları ve ihtiyaçlarına uygun seçimler yaparak bankaların sunduğu tekliflerden en iyi şekilde faydalanmaları önemlidir. Bu sayede emekliler, ekstra gelir elde etmenin yanı sıra finansal konularda daha güvende hissedebilirler.