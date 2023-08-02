Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapılacağı duyuruldu. Bu yeni düzenleme ile birlikte 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar, erken emeklilik hakkına kavuşacaklar. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak adlandırılan ve emeklilik hakkını kaçıran milyonlarca kişi için sevindirici bir gelişme yaşanacak.

Yeni düzenleme kapsamında, prim eksiği olan Bağ-Kurlular, ev hanımları, staj ve çıraklık mağdurları ile 1999 sonrasında sigortalı olanlar için önemli avantajlar sunulacak. Bağ-Kur sigortalıları için özellikle büyük bir önem taşıyan düzenleme, prim indirimi sağlayacak. Bu sayede, en az 1800 gün prim ödemiş olan Bağ-Kurlular, toplamda 7200 gün primle emeklilik hakkına sahip olacaklar.

Staj ve çıraklık döneminde sigortalılık süresini tamamlayamayanlar için de güzel haberler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, staj ve çıraklık mağdurları için de erken emeklilik imkanının müjdesini verdi. Bu kişilerin sigortalılık tespiti için çalışmalar başlatılmış durumda ve yakın zamanda bu konuda da açıklamalar yapılması bekleniyor.

Ev hanımları da erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. İsteğe bağlı sigorta primleri ödeyen ev hanımlarına, devlet tarafından destek verilecek. Ayrıca, ev hanımlarının emeklilik için evlilik süresi ve çocuk sayısı gibi faktörler de dikkate alınacak. Bu sayede ev hanımları da erken emeklilik imkanına sahip olabilecekler.

Yapılacak olan bu düzenleme, emeklilik sisteminde uzun süredir beklenen bir değişikliktir. 10 yıl sigortalılık süresine sahip olanların emeklilik hakkına kavuşacağı bu yeni düzenleme ile birlikte, milyonlarca vatandaşımız emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar. Bu adım, emeklilik yaşının geldiği düşüncesiyle endişe duyanlar için umut verici bir gelişmedir. Ancak, düzenlemenin detayları ve yasal düzenlemelerin TBMM'ye gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri ve güncel bilgileri doğrulamaları önemlidir.