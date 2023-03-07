Milyonlara maaş gibi destek ödemesi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mart ayı destek ödemelerini sıraladı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırladığı destek paketlerinin zamlı ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Destek ödemelerine hem çalışanlar hem de emekli vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. Birçok ihtiyaç sahibi ise başvuruların ardından ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Ödemeler Ne Zaman?

Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ödenen yardımların mart ayında ne zaman yapılacağına dair henüz net tarih belirlenmedi. Resmi kanallardan konuyla alakalı gelecek açıklamalara göre bu ödemeleri alacak kişiler ilgili yerlere başvurarak ödemelerini alabilirler. Aile destek ödemeleri genellikle PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece tek elden ihtiyaçlar karşılanmış oluyor.

Aile Destek Programlarına Kimler Başvurabilir?

Destek paketlerine SSK-BAĞ-KUR-Emekli Sandığı emeklileri başvuruda bulunabilmektedir. Aynı zamanda SSK-BAĞ-KUR-Emekli Sandığından emekli olanların dul eşleri ve yetim çocukları da istifade edebilmektedir. Başvuruda bulunacak kişilerin Türk vatandaşı olması zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet adresinin yurt içinde olması ve mavi kart sahibi olması da gerekmektedir. Aile, hane içinde memur, kamu çalışanı, noter veya muhtar gibi kişilerin olmaması gerekmektedir.

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