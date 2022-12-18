1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?

1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir ?

Güncel 18.12.2022 - 22:25 18.12.2022 - 22:35 Samet Coskun
1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?
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1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir ?

A) Micheal Jordan
B) Magic Johson
C) Shaquille O'Neal
D) Larry Bird

Cevap: A şıkkı Micheal Jordan

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