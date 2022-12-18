1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?
1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir ?
Güncel 18.12.2022 - 22:25 18.12.2022 - 22:35 Samet Coskun
Türkiye'de izleyiciler tarafından sevilen ve ATV'de yıllardır yayınlanmakta olan Kim Milyoner olmak isterdeki 400 bin tl lik soru açıldı işte cevabı.
1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir ?
A) Micheal Jordan
B) Magic Johson
C) Shaquille O'Neal
D) Larry Bird
Cevap: A şıkkı Micheal Jordan