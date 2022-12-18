1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'i sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde kötü oyuncu?

Türkiye'de izleyiciler tarafından sevilen ve ATV'de yıllardır yayınlanmakta olan Kim Milyoner olmak isterdeki 400 bin tl lik soru açıldı işte cevabı.

1990'da katıldığı NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir ?



A) Micheal Jordan

B) Magic Johson

C) Shaquille O'Neal

D) Larry Bird



Cevap: A şıkkı Micheal Jordan