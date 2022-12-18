TC Kimlik Numaranız İle Hoş Geldin Kampanyasına Katılabilirsiniz! En Az Tutar 5.000 TL den Başlıyor

TC Kimlik Numaranız ile hoş geldin kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz. Bankalar tarafından verilecek olan nakit kredi için kampanya başlatıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Son dakika! TC kimlik numaranız ile bu kampanyaya dâhil olabilirsiniz. Başvuru yapılacak banka üzerinden ihtiyaç kredisini ilk defa kullanacak iseniz düşük faiz oranları ile avantajlı krediden faydalanabilirsiniz.

Bankalardan kredi başvurusunda bulunulduğu zaman, hızlı onay almanın yanı sıra uygun faiz oranlarından da faydalanabilirsiniz. Faydalanabilmek için başvuru yapmanız gerekir. Son dönemlerde bankaların yapmış olduğu ve müşteriler tarafından tercih edilen kampanya hoş geldin kampanyası ile ön plana çıkıyor. Başvuru yapıldığından anında onay alınıyor.

Verilecek olan kredi, ihtiyaç kredisi olarak kullanılacak. Kredi başvurusunda bulunacak banka üzerinden daha önce bir hesabınız mevcut değil ise veya kredi kullanıcısı iseniz kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. 36 ay vadenin geçerli olduğu bu kredi imkânından faydalanmak için şu aşamalardan geçmek gerekir.

Denizbank Hoş geldin Kampanyası

Denizbank tarafından daha önce kredi kullanılmadı ise 55 bin liraya kadar anında kredi kullanabilirsiniz. Banka üzerinden alınacak kredi kampanyasında uygun faiz oranları ve belgeye ihtiyaç duyulmadan kredi kullandırılıyor. Başvuru için en yakın banka şubesine gidilebileceği gibi, SMS yöntemi ile de başvuru yapılabilir. Telefonunuzun mesaj kısmına Kredim TC kimlik yazarak 3280 nolu numaraya gönderilir. Başvuru yapıldıktan sonra kredi onayı alındığında en yakın banka şubesine giderek onaylanış olan krediyi limitini kullanabilirsiniz.

ING Hoş Geldin Kredisi

50.000 TL tutarlı, uygun faiz oranlarının geçerli olduğu kredi için başvuru yaparak kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olduğunu düşünen kişiler, başvuru yaparak hemen onay alabilirler. Kredi başvurusunda bulunulduğu zaman 36 ay vadeli krediyi kullanabilirler.

Kredi başvurusu için ayrıca bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek başvuruda bulunabilir. Burada bulunan ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak işlem yapabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu faiz oranlarını belirliyor. Kredi notu 1600 ve üzerinde olan kişilere hemen kredi kullanımı yapılacak.