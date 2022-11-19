19 Kasım Başladı! TCKN Numaranıza Göre Ödeme Oluyor! 3 Banka Birleşti ve Bankamatik Kartına Ödeyecek

Son dakika haberi geldi! 19 Kasım tarihinden sonra nakit almak isteyenlere 3 bankadan duyuru var. TC kimlik numaranız üzerinden alacağınız bu nakit ödemelerinde başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç veriliyor. Nakit ihtiyacı olan herkes, başvuru yaparak bu ödemelerden alabileceklerdir. TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapın ve kredi kullanmak istiyorsanız, kredi puanınızın 1200 ve üzerinde olduğunu da bilmeniz gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler, bankalardan hemen ödeme alabileceklerdir.

Aşağıdaki bankaların kredi kampanyalarına katılarak sizlerde 40.000 TL'ye kadar kredi alabilir ve aldığınız bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölerek de nakit kredinizi ödemenizi uzatabilirsiniz. 40.000 TL kredi alacak kişilerin banka müşterisi olması durumunda daha düşük faizlerle kredi alacağınızı da söylemek istiyoruz.

40.000 TL KREDİ BAŞVURUSU YAPILAN BANKALAR!

40.000 TL'ye kadar kredi almak için ilk banka Yapı Kredi Bankası. Bu bankadan hemen hesabınıza ödeme alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklama ile birlikte, kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak nakit verecek. Nakit kredi almak isteyenlere banka 3 dakika içinde sonuç verecektir. Kredi notunuza göre işlem yapmanız gerekiyor. Kredi notu uygun olan kişiler, hemen aynı gün içinde sonuç alacaklardır. 40.000 TL'ye kadar kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir.

40.000 TL'ye kadar uygun faizlerle kredi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası SMS ile sonuç veriyor. SMS ile kredi almak isteyenler, BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj atarsa, hemen aynı gün içinde kredi onayı alacaklardır.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de banka şubelerine giderek, sadece kimliğiniz ile birlikte, gelir belgesiz kredi alabileceksiniz. Bu iki banka üzerinden de alınacak olan krediler, düşük faizlerle sizlere sunulmaktadır. Banka hesabı olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden kredi alabilir. Bunun için internet bankacılığı kullanmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı kullanan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alacaklardır ve masrafsız kredi kullanacaklardır. Düşük faizlerle 3 banka üzerinden de işlemlerinizi Kasım ayının sonuna kadar devam edebilirsiniz.