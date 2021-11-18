19 Kasım 2021 Ay Tutulması ve Burçlara Etkisi

19 Kasım 2021 tarihinde saat 11:57’de 27 derecede boğa burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması oldukça önemli olaylara işaret ediyor. Bu dönemde eskiden yaşadığımız kırgınlıklar gün yüzüne çıkabilir ve affedemediğimiz kişileri affedebilmemiz için bazı fırsatlar ile karşılaşabiliriz.

Ay tutulmasında maddi konular da ön plana çıkacak ve kişinin para ile kurmuş olduğu ilişki ile ilgili sırlar bir bir ortaya dökülecek. Maddi konuların yanı sıra otorite ve güç ile kurulan ilişki de açığa çıkarak ve yeni başlangıçlara adım atılabilecek. Bu dönemde para kaybı yaşanabilecek ve sahip olunan şeylere veda edilebilecek. Bu sebeple dikkatli davranmak ve çok savurgan davranışlar sergilememek tavsiye edilmektedir.

Ülke açısından da söz konusu 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması bazı ekonomik konulara işaret etmektedir. Ekonomik konular ile seçim konusunu biraz daha belirgin kılan ay tutulması yeni gelişmeler yaşamasına sebep olabilir. Para ve sağlık konusunda yeni yatırımcı gelişmeler burçları takip edecek ve bilinmeyen olaylar ortaya çıkabilecek.

Tutulmanın boğa burcunda yaşanacak olması sebebiyle tuhaf doğa olayları, patlamalar ve depremler de etkilenebilecek. Bu dönemde hayatın daha önemli bir yola geçmesi adına nasıl bedeller ödenmesi gerektiği de gözden geçirilebilir.

Bu süreç içerisinde ruhsal konular da ön plana çıkacak. Hayaller, rüyalar, bilinçaltı, korkular, endişeler, sırlar, güvensizlikler, ruhsal ihtiyaçlar, darlıklar, kısıtlamalar ve manevi hapisler de konuşulan konuları arasında yer alacak.

Su grubu burçları 19 Kasım ay tutulmasında sosyal hayatlarını ön plana çıkarabilir ve organizasyon ya da dernek gibi yerlere katılım gösterebilir. Ancak su grubu için tavsiye edilen durum bir konuya karar vermeden önce iyice düşünmeleri gerektiğidir.

Toprak grubu ise ay tutulmasında kariyer hayatlarından ön plana çıkarabilir ve bazı önemli kararlar alabilir. Toprak grubundan Oğlak burçları için maddi konularda riske girmemeleri önerilen durumlar arasında yer almaktadır.