Pelin Karahan Sosyal Medyayı Salladı

1. sezonunda TRT 1 ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs ismi ile yayınlanan başarılı dizi, ikinci sezonda ise Kıbrıs Zafere Doğru ismi ile ekranlara taşınacak. Projede İnci karakterine hayat vererek sevenleri karşısına çıkan ünlü oyuncu Pelin Karahan ise sosyal medya paylaşımı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile sıklıkla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu bu kez yine gündem oldu.

Giyim tarzı, güzelliği ve sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan yetenekli isim Pelin Karahan, tarzını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Şık giyinmeyi oldukça seven ünlü oyuncu tarzını takipçilerine gösterdi ve çok sayıda beğeni aldı.

İş insanı olan Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği bulunan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın Can Eyüp ile Ali Demir isminde iki oğlu da bulunuyor. Dizi setlerinden kalan zamanını ailesi ile beraber geçirmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu sömestr tatilini fırsat bildi ve kendisini doğanın kucağına atarak yeni fotoğraflar çekildi.

Çocukları ve eşi ile beraber Sapanca'ya giden Pelin Karahan, giyim tarzı ile adından söz ettirmeyi başardı. Fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu takipçilerinden tam not aldı ve beğeni dolu yorumlar yazıldı. Sosyal medya hesabından ailesi ile beraber çekildiği eğlenceli karelerini yayınlayan Karahan çok sayıda beğeni dolu yorum aldı.

Sosyal medya hesabında 4.4 milyon takipçisi bulunan ünlü ismin fotoğraflarının altına “turuncu yakışmış” ve “Maşallah güzel aile” şeklinde çok sayıda yorumlar yazıldı. Kıbrıs Zafere Doğru isimli TRT 1 dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, bu kez sosyal medyada konuşuldu

Kıbrıs Zafere Doğru isimli TRT 1 dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pelin Karahan, Ahmet Kural, Tayanç Ayaydın, Serkan Çayoğlu, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi birbirinden başarılı isimler ile birlikte çalışıyor.