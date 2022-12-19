19 Aralık EYT son dakika: EYT'de yeni yaş sınırı bugün sızdı! Kötü haber geldi! Milyonlar karalar bağladı!

19 Aralık EYT son dakika: Kötü haber geldi! Milyonlar karalar bağladı! EYT'de yeni yaş sınırı bugün sızdı! EYT'de son dakika gelişmeleri ile birlikte bu duruma bağlı olarak ilk işe giriş tarihi ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihi öncesi işe girişi olan kişiler içinde aynı zamanda kötü haber gelmişti.

Buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında yapılan üçlü çalışma ile birlikte gündem haline geldi.

3'lü Zirveden Eyt'de Yaş Şartı Mı Çıktı?

EYT yasası sunulmadan öncede aynı zamanda her 2 bakan içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden de yapılan toplantı ile birlikte son bir kez bir araya gelmesi durumunda pürüz çıktığı iddia edildi. Buna bağlı olarak 2 bakanın da anlaşmaya varamadığı aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son toplantı ile gündem haline geldi.

Yapılan son toplantı sonrası açıklamada geldi. EYT ilgili yapılan açıklamada "Meselenin bir boyutu işverenin kıdem tazminatına gidiyor. İşveren diyor ki benim çalışanlarımın büyük kısmını kaybetmek istemeyiz.

Çokça talepler geliyor. Yaş sınırı da bunlardan birisi. Çalışmanın teknik yönüyle de alakalı teknik problemler var. Dijital ortamda o dönemin kayıtları sistemde yok" dedi.

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