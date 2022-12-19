49-50-51-52 yaşla emeklilik için basit 2 formül açıklandı! 72 ayda emekli olabilirsiniz! Vatandaş balıklama atladı

72 ayda emekli olabilirsiniz! Vatandaş balıklama atladı... 49-50-51-52 yaşla emeklilik için basit 2 formül açıklandı! SGK tarafından açıklanan koşullara göre; bazı durumlarda emeklilik yaşını 6 sene geriye çekmek mümkün olabilir. Bu statü kadın ve erkeklerde değişiklik göstermektedir. Borçlanma adı altında bu durumda 1 gün bile yetebiliyor. Bazı durumlarda; 1 gün borçlanma ile 1 sene erken emekli olunabiliyor.

Erken Emeklilik İçin 2 Şarta Dikkat Edin

5510 sayılı kanunda vatandaşlara bazı fırsatlar verilmektedir. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması olarak kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkar. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekilebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması da gerekir. Bu sayede işe girdiğiniz tarihten askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

Askerliğini sigortadan önce er ya da erbaş olarak yapanlar ilk olarak işe girdikleri tarihe bakmalıdır. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş koşulu değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilir.

Tarihler tutuyorsa eğer bazen 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabilir. Askerliğini sigortadan daha sonra yapanların da borçlanma imkânı da var. Ancak burada yaşı geri çekme durumu da bulunmuyor.

Eğer primler eksikse primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkânı doğmaktadır. Yedek subay olarak askerliğini yapanlarsa sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabilir.

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