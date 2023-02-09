19-29-39-49 Bin TL ödeme olacak! Banka açıkladı: TC kimlik ile hemen başvuru yapmanız gerekmektedir...

Tc kimlik ile birlikte hemen başvuru yapabileceğiniz kredi kampanyaları, sizler için açıklandı. 19-29-39-49 Bin TL Kredi ödemesi yapacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte TC Kimlikle hemen sizlere kredi ödemesi verecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de kampanya takip edebilirsiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte kredi notu sorgulaması yapılacak ve bu şekilde ne kadar onay aldığınız hakkında bilgiler mesaj olarak sizlere verilecektir. 19 ve katları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

SMS KREDİ

Başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. yapılacak olan bu başvurular sonrasında kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte sizlere verilir ve onaylanan tutarda Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullanabilirsiniz. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka, şartları dahilinde verilecek olan bu kredi ödemeleri 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak vatandaşların hesaplarına yatmaktadır.