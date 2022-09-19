19- 25 Eylül 2022 Haftası Burç Yorumları!

Yeni haftada olumlu ve hareketli etkiler görülecek ve pek çok kişi güzel gelişmeler ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta ikili ilişkiler ve önemli işleri de gündeme getirebilecek etkiler barındırmaktadır. Fakat iki gezegen de yine aynı hafta burç değiştirecek ve Merkür retro olması ardından Jüpiter ile karşıtlık yapacak. Bu durum uluslararası ilişkiler ve eğitim konularını aksatabilir ve bazı dönüşüm süreçlerini beraberinde getirebilir.

Hafta ortasında Venüs Uranüs ise bir üçgen yapması sebebi ile ikili ilişkilerde heyecan değişiklik ve hareket rüzgarları estirerek adından söz ettirecek. 23 Eylül tarihinde Merkür Başak burcuna ve Güneş'te Terazi burcuna geçecek fakat bir güneş Merkür kavuşumu ise Merkür teraziden çıkmadan önce gerçekleşerek. Önemli etkiler barındıracak bu durum tekrardan otoriteyle anlaşma ve kendini ifade açısından oldukça iyi sonuçlar doğurmaktadır. Yeni haftada ikili ilişkiler ile ilgili zorlayıcı açılar da bulunmaktadır. Hafta sonunda ise Venüs’ün Neptün karesi gerçekleşecektir. Bu durum romantizm ve heyecanı arttırırken beraberinde kuruntular ve yanılgıları da getirebilir.

Pazartesi gününde ay yengeç burcunda olacak ve pek çok kişi sevdikleri ile birlikte olarak huzurlu bir gün geçirmek isteyecek. Ay, yengeç burcunda kendini çok rahat hissedecek ve herkes sevgi dolu bir gün geçirerek rahatlayacak.

Salı gününde yengeç burcunda bulunan ay uyumlu bir etkileşimi Neptün ile gerçekleştirecek ve bu da yakın çevreyle sıcak bağları daha da güçlendiren bir durum olacak. Yeni haftanın 2. gününde duygusal tatmin içerisinde hissedebilir ve yakın çevreden destek ve yardımlar alabiliriz.

Çarşamba günündeyse ay burç değiştirecek ve yengeç burcundan oldukça gösterişli ve neşeli bir burç olan Aslan burcuna doğru hareket edecek. Ay haftanın 3. gününde Jüpiter ile üçgen yapacak ve bu durum insanlarda özgüveni arttırıcı bir gelişme olacak. İnsanların kendilerini daha özgüvenli hissetmelerini sağlayacak olan üçgen ile birlikte eğlenceli bir gün de geçirilecek.

Perşembe gününde ay aslan burcunda yine enerjik ve eğlenceli bir gün geçirmemize sebep olacak ve hareketli olayları beraberinde getirecek. Ay haftanın 4. gününde Uranüs ile sert bir bir etkileşim içerisinde olurken Mars ile de uyumlu etkileşimler gerçekleştirecek. Ay’ın Mars ile yapmış olduğu uyumlu etkileşim sonucunda cesaretli ve enerjik hissedeceğiz. Yine haftanın 4. gününde Uranüs karesi gergin ve değişken bir hava yaşanmasına da sebep olabilir. Haftanın son gününe doğru sürprizli ve bir o kadar da eğlenceli saatler geçirilecektir.

Cuma gününde ay gezegensel bir etkileşime girmeyecek ve bu durum önümüzdeki 2 günde de devam edecek. Cuma gününde ay bulunduğu aslan burcundan Başak burcuna geçecek ve bu durumda hijyen ve sağlık gibi konuları ön plana çıkaracak. Haftanın 5. gününde kişiler kendilerini daha sorumluluk sahibi hissedecek ve planlarını daha detaylı bir şekilde yapacak. Cuma gününde kişiler işlerine daha çok odaklanırken hareketli bir gün de geçirilecektir.

Cumartesi gününde Ay, başak burcundaki hareketine devam edecek ve genel anlamda sakin bir gün geçirilecek.

Pazar gününde bazı riskler ile karşı karşıya kalınabilir ve bu durumda ani karar vermekten kaçınmak gerekir.