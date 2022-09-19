Demet Özdemir İlkin Karakteriyle Farklı Bir Aşk Tecrübesi Yaşadı

Adeta bir aşk oyunu olarak nitelendirilen Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesi karanlık yanlarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi toplamda 8 bölüm olarak hazırlanmış ve ilk iki bölümünü izleyici karşısına çıkarmıştı. Fakat projenin her yeni bölümünde izleyici kitlesinin diziye karşı duyduğu heyecanın daha da artış göstereceği tahmin ediliyor. Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy söz konusu dizi projesinde Tolga isimli karaktere hayat verirken dizinin sonraki bölümlerinde heyecanın daha çok artacağının garantisini de izleyici grubuna vermiş oldu.

Demet Özdemir de Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve hayat verdiği İlkin karakteri hakkında konuştu. Ünlü isim Demet Özdemir Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı İlkin karakteriyle aslında çok ilginç bir aşk tecrübesi yaşadığını belirtti ve yapmış olduğu bu açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Sizler için haberimizin devamında Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2 başrol oyuncusu Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un dizi projesi hakkında yapmış olduğu açıklamaları ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Seyirci grubunun Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesine vereceği tepkileri çok merak ettiğini belirten ünlü oyuncu Buğra Gülsoy yeni bölümleri kendisinin de beklediğini yazdı. Dünyayla Benim Aramda dizisinin ilk 2 bölümünün yayınlandığını belirten yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy, şimdi ise 3. bölümün izleyici karşısına çıkacağını belirtti. Projenin hazırlandığı tüm 8 bölümün bittiği sırada her bölümün bir önceki bölümün üzerine katılarak ve merak unsurlarının da daha fazla artarak ilerleyeceği öğrenildi. Dolayısıyla diziye karşı geri dönüşleri de merak içerisinde beklediğini ifade eden Buğra Gülsoy dizide hayat verdiği karakter ile beğeni toplamıştı.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisinde İlkin isimli karaktere hayat verirken bu karakter ile senaryonun oyunsal kısmının geliştiğini de belirtti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir İlkin karakterinin çok güzel bir ilişkisi olduğunu ve bir dergide çalıştığını anlattı. Fakat İlkin karakterinin sevgilisi ile iletişime geçemediğini anladığı anda farklı bir çözüm aradığından bahseden ünlü oyuncu Demet Özdemir bu karakterin güçlü bir kadın olduğunu da açıkladı. Kesinlikle ilişkisini bitirmek istemediğini ifade eden ünlü oyuncu Demet Özdemir sevgilisini geri istediğini belirtirken aslında dertlerini yeniden dinliyor olmak istediğini de açıkladı. Sevgilisi Tolga'nın ona tekrardan bir şeyler anlatmasını beklediğini ifade eden ünlü oyuncu Demet Özdemir fakat bunu denediğinde ise her şeyin maalesef elinde kaldığını ve beceremediğini ifade etti. Daha sonra İlkin karakterinin istediklerini elde etmek için çok tehlikeli bir oyun başlattığını açıklayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.

İlkin karakteri başarılı oyuncu Demet Özdemir'e göre her ne kadar çok güçlü bir kadın karakter olsa da bu karakterin kendisiyle yüzleşmekten kaçındığını ve bunu çok geç yapması sonrasında bu durumdan zarar gördüğünü açıkladı. Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesi sonrasında geçirdiği yolculuğun hem İlkin hem de Demet olarak çok keyifli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

İnsanların kendisi ile yüzleşmesinin büyük bir cesaret istediğine dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, hayat verdiği İlkin karakterinin ise bunu çok geç yapması ile büyük bir hata sürecine girdiğini ifade etti.