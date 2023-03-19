19 20 ve 21 Mart tarihlerinde emekli olan vatandaşlara devlet destekli ek ödemeler verileceği Cumhurbaşkanı tarafından

19 ve 21 Mart tarihleri arasında emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar devlet destekli bu ödemeleri almak için başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan bu kampanya özellikle emekli olan vatandaşların acil Para ihtiyacı olması durumunda ve daha önce kamu bankalarından Kredi kullanıp düzenli Ödemiş olmaları durumunda 20.000 TL'ye kadar verilmektedir. ₺20.000 emekli kredisi almak isteyen vatandaşların emekli maaşı hesapları Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli bu Kredi kampanyasına sizler de hızlı bir şekilde katılabilirsiniz ve Acil para ihtiyacınızı bu şekilde giderebilirsiniz.

20.000 TL devlet destekli olarak verilecek kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. 20.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi yapmak için 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve 20.000 TL'ye kadar devlet destekli Kredi hesaplara yatırılır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler daha önce Kredi almış olmaları durumunda bu Kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerini yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 3 kamu Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 20.000 TL kredi ödemelerini almak istiyorlarsa Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarındaki hesapları üzerinden internet şifresi oluşturmaları gerekiyor ve internet şifreleri ile birlikte mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşların aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmaları için de bu bankalar devlet destekli Kredi imkanlarından faydalandırarak vatandaşlara borç kapatma kredileri imkanı da sunmaktadır.