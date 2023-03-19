PTT nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlara duyuru paylaştı, 100.000 TL kredi vereceğini sms ile bildirdi

PTT üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan emeklilere Müjdeli Haber Bu banka tarafından verildi. mart ayı ve nisan ayı içerisinde geçerli olacak olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve banka üzerinden istedikleri zaman başvurularını yaparak ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. PTT üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde nakit kredi ödemeleri sizlere hızlı bir şekilde verilirken ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde ödemeler uygun faizlerle verilmektedir.

PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekler ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartları da uygun olduğunuzu düşünüyorsanız emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da sizlere başvuru imkanı sağdanmaktadır. PTT emekli maaşı alan vatandaşlara yüksek limitli kredi ödemesi yapmış olmaları durumunda da diğer bankalardaki borçlarını kapatmak için de Destek kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra Aktif Bank aracılığı ile birlikte kendi emekli maaşları hesaplanır ve 100.000 TL'ye kadar bu bankadan kredi kullanma olanağı sağlanmaktadır. PTT üzerinden emekli maaşı alacak olan vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini yeni yapmışlar ise Kredi başvurusunu ilk maaşını çektikten sonra yapabilmektedirler. sms ile de başvurunuzu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz bu kampanyaya katılarak dilediğiniz zaman PTT üzerinden emekli kredisi 100.000 TL kullanabilir ve kredi işlemlerinizi yaparken en fazla 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak geri ödemesini yapabilirsiniz.