18 Yaşını Doldurduysanız TEB’den 50.000 TL Alabilirsiniz! Oturduğunuz Yerden Hesabınıza Nakit Gönderiyorlar! Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının başvuru yapmaları halinde kendilerine 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunulacak.

Bilindiği gibi daha öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir açıklamada 50.000 TL'ye kadar çekilecek kredilerde 36 aylık vade seçeneği sunulurken, 50 bin TL'den daha fazla kredi çekilmesi durumunda en çok 24 aylık vade seçeneği sunulmaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), bütün vatandaşlara özel bir şekilde anında kredi desteği sağlıyor. Türkiye Ekonomi Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak amacıyla şubeye gitmeye dahi gerek yok.

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Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Türkiye Ekonomi Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 aya kadar erteleme avantajı sağlanıyor. Böylece 2022 senesi içerisinde acil nakit problemlerimizi ve masraflarınızı ertelemek yerine ödemelerinizi erteleyerek ihtiyaçlarınızı çok uygun şartlarda yerine getirebilme avantajına sahip olabilirsiniz. 3 ay süresince taksit ödemesinin olmaması ise sizi daha da rahatlatacak. Buna göre Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi çekildiğinde 90 gün sonra taksit ödemelerine başlayacaksınız.