18 yaşından büyük olan herkese, TC kimlik numarasına göre "Bayram Ödemesi" Yattı!

PTT, çalışanlar, çalışmayanlar, emekliler, ev hanımları dahil olmak üzere herkesin faydalanabileceği bir kampanya başlattı. Ramazan Bayramı öncesinde nakdi destek ödemeleri yapacak olan PTT, bu ödemeleri elinize ulaştırmak için hazırda bekliyor. PTT'nin bu kampanyası özellikle Ramazan Bayramı'na nakitsiz girmek istemeyen bireyler tarafından merakla araştırılıyor.

PTT, vatandaşların istediği nakde oturdukları yerden sahip olmalarını sağlayarak, 36 ay vadeli düşük faiz oranlarıyla anında kredi ödemesi yapacak. PTT Bayram Kredisi, 35.000 TL'ye kadar nakdi destek vereceği bilgisiyle yoğun bir ilgi görüyor.

PTT, Nakitsiz Kalma Endişelerine Son Veriyor

PTT, Bayram Kredisi Kampanyası ile özellikle Ramazan Bayramı'na nakitsiz girmek istemeyen bireylerin endişelerine son veriyor. Kefilsiz ve şartsız sunulan bu kredi kampanyası, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun düşük faiz oranlarıyla çekilebilecek.

Kredi Notu Önemsenmiyor, PTT Size Güveniyor

PTT, kredi notu önemsenmeksizin kredi başvurularını kabul ediyor. Bu kampanya sayesinde, kredi notu düşük olan vatandaşlar da kredi çekebilirler. PTT, beyannamenize güvenerek kredi notunu önemsemeksizin anında 10.000 TL nakdi desteğe ulaşmanızı sağlıyor. Diğer yandan, emeklilere özel 100.000 TL'lik kredi imkanı da mevcut. Kredi puanınıza göre çekebileceğiniz 100.000 TL'lik krediniz de hazır bekliyor. Başvurunuzu PTT boşluk kimlik numaranızı yazarak 3050'ye kısa mesaj atarak yapabilirsiniz. PTT müşterisiyseniz, krediniz anında hesabınıza aktarılacak.

PTT, Ramazan Bayramı öncesinde nakdi destek ödemesi yapmak üzere kollarını açtı. Kampanya kapsamında, çalışanlar, çalışmayanlar, emekliler ve ev hanımları dahil olmak üzere herkes başvuruda bulunabilir. PTT, Aktifbank işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanyada, vatandaşlara oturdukları yerden kredi başvurusu yapma imkanı sağlıyor.

PTT Bayram kredisi, 36 ay vade ile düşük faiz oranlarına sahip ve kefilsizdir. Kampanya kapsamında, 35.000 TL'ye kadar nakdi destek verileceği biliniyor. PTT müşterisi olmayanlar için tek şart, Aktif Bank müşterisi olmak.

Başvuru için yapmanız gereken tek şey, PTT boşluk kimlik numarası yazarak 3050'ye kısa mesaj atmak. PTT müşterisiyseniz, krediniz anında hesabınıza aktarılacaktır. Kampanya kapsamında emeklilere özel 100.000 TL kredi imkanı da mevcuttur.

PTT, kredi notu önemsemeksizin başvurulara açık bir şekilde bekliyor. Kampanya dahilinde, kredi notu önemsenmeksizin anında 10.000 TL nakdi destek sağlanıyor. Bu, kredi notu düşük olan vatandaşların da kredi başvurusu yapma imkanı elde etmelerine olanak tanıyor.