Tek Doz Biontech Aşısı Delta Varyantına Karşı Etkili Değil!

Son zamanlarda insanların gerginlik yaşamasına sebep olan ve ilk kez Hindistan'da ve daha sonra farklı ülkelerde de kendisini gösteren Delta varyantı ile ilgili yeni açıklamalarda bulunuldu. Pek çok insanın ölümüne sebep olan Delta varyantına karşı üretilen aşıların etkinlik oranları uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ederken İngiltere de konu hakkında önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Biontech aşısının ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı etkinliğini ortaya koyan araştırma, büyük bir ilgi ile karşılaştı. Bunun yanı sıra Türkiye'de bugüne kadar 36 ilde 750 kişide Delta varyantının görüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Salgın sürecinde ilk olarak Hindistan'da görülen ve pek çok insanın ölümüne sebep olan ve daha sonra dünyadaki farklı ülkelerde de yayılım gösteren derse varyantına karşı koronavirüs aşılarının etkililiği tartışma konusu oldu ve uzmanlar konu hakkında görüşlerini bildirdi.

Koronavirüs aşılarının Delta varyantı üzerinde etkinlik oranını tartışan uzmanlar ile birlikte İngiliz bilim insanları da yeni bir çalışma ortaya koydu. Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer Biontech koronavirüs aşısının delta varyantına karşı gösterdiği etkinlik oranı ortaya çıktı.

Araştırma yapılırken 20 bine yakın kişiden veriler alındı ve konu hakkında incelemeler gerçekleşti. 20 bin kişiden alınan veriler sonucunda elde edilen sonuçlara göre Pfizer Biontech aşısının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 oranında etkili olduğu bilgisine ulaşıldı. İngiliz bilim insanlarının koronavirüs aşısı ve Delta varyantı hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Söz konusu olan aşının ilk dozunun ise Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yalnızca 3 etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Gerçekleşen son çalışma ile birlikte öncelikle 3 olarak açıklanan bu oran daha sonra 6 şeklinde değiştirildi.