18 Yaşından Büyük Olan, Emekli Olan Kişilere Duyuru Var: Meclisten Geçti ve 10.000 TL Ödeme Yapılacak Dendi! Son Dakika

18 yaşından büyük olan veya emekli olup kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için devlet destekli kredi kampanyası başladığı açıklandı. meclis onayından da geçen ve nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşterilere kamu bankaları tarafından yapılacak olan bu kredi kampanyası ile birlikte nakit ödemeler gerçekleştirilecek ve bankaya giderek Kredi işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yapılara kredi işlemleri yapılacaktır.

Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılacak olan Bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler yapılarak hesaplarına hızlı bir şekilde krediler kullandırılmaktadır. 3 kamu Bankası tarafından başlatılan Bu kampanyada özellikle de emekli olan vatandaşların altı çizilmektedir.

3 kamu Bankası üzerinden...

3 kamu Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar devlet destekli olarak alabilecekleri 10.000 TL ve üzerindeki tüm kredilerde hiçbir şart aranmadan ve kefil istenmeden maaşları üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya sadece emekliler değil sigortalı olarak çalışan ve son işyerinde 12 aydır sigorta primleri yatan vatandaşlar da kredi notu 0 olsa bile 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bu Kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız bankaların Kendi resmi internet sitelerine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra sonucunuzun olumlu olması durumunda banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi kullanabiliyorsunuz.