PTT emeklilere yeni bir kampanya yaptı! Daha önce de yapmıştı: İcralık ve Avukatlık emekliler nakit 100.000 TL alacak

PTT üzerinden başlatılan Yeni emekli kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve uygun faizlerle bu krediler vatandaşların hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu Kredi ödemelerinde başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde PTT hemen aynı gün içinde işlem yapacak ve ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

PTT emekli kredisi kampanyası adı altında başlatılan bu Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları PTT üzerinden uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterisi olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara da belirtilen şartlara uygun olarak krediler sms ile de verilmektedir. PTT 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin öncelikli olarak kendi bankasından emekli maaşı almasını istemektedir. emekli maaşınızı eğer PTT üzerinden alıyorsanız 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler en yakın PTT şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

PTT mart ayı boyunca devam ettireceği bir düşük faiz ve emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli maaşı PTT üzerinde olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirmektedir. PTT sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girdikten sonra PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek PTT üzerinden verilen emekli kredisi kampanyasına katılabilirler ve hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilmektedirler.

PTT icralık ve avukatlık olup borçlarını ödeyen tüm vatandaşları emekli maaşını kendi bankasına taşıması durumunda ve ilk maaşını çekmesi durumunda 100.000 TL'ye kadar emekli maaşına göre kredi imkanı sağlamaktadır.