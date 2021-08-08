18 Yaşından Büyük Herkes Yararlanabilecek! 84 Ay Vade ile 150 Bin TL Hibe Desteği!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, " Köyümde kalmak için bir sürü nedenim var" projesi ile 84 ay vade fırsatıyla 150 bin TL faizsiz kredi desteği vereceğini duyurdu. Peki nasıl başvurulur? Devletten 18 yaş üstü vatandaşa hibe desteğinin tüm detayları...

Bahsedilen projeye il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine giderek başvuruda bulunabileceksiniz. Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Bankası ortak bir proje başlattığını duyurdu. 84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği için gereken koşullar belirlendi. Kampanya kapsamında ilk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olan vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmeyecek. Gerçekleştirilen duyuru ile ilk başta yapılan başvuruların 7 Ekim 2020 tarihinde başladığı ve 7 Ekim 2021 tarihinde ise sonlandığı belirtildi.

Köye Dönüş Projesi Nedir?

Projenin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: Proje; kendisi için küçükbaş hayvan işleri ile uğraşan veya ilk kez yapacak olan vatandaşlardan, iş yerinde 6 aylık ila 2 yıllık dişi hayvan sayısının en az 100 taneye tamamlanması, kredi boyunca iş yerinde küçükbaş dişi hayvan sayısının 100 maldan aşağı inmemesi, banka tarafından üretim gerçekleştiren kişi başına 150 bin TL hibe desteği içermektedir. Proje kapsamında bulunan küçükbaş cinsleri, Karacabey Merinosu, Kıvırcık, Anadolu Merinosu ve Ortadoğu Merinosu cinsleridir."

Başvuru Yapanlarda Aranan Koşullar

84 ay vadeli olarak 150 bin TL faizsiz destek için başvuru yapan kişilerde bazı koşullar aranmaktadır. Bu koşullar:

- Başvuru yapan kişinin 18 yaşını tamamlamış olması,

- Projenin başlama tarihinden sonra etkin bir şekilde küçükbaş hayvancılık faaliyetini gerçekleştiriyor olmak veya daha önceden küçükbaş hayvancılık işleri ile uğraşmak,

- İlk kez küçükbaş işi ile faaliyet gösteren kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Son zamanlarda köylerde olan yaşamın daha da canlandırılması için yalnızca ülkemizde değil pek çok ülkede yaygın olarak çalışmalar sürdürülüyor. Tarımın ve haycancılığın canlandırılması sorunu bilindiği gibi yalnızca ülkemizde değil pek çok ülkede başlıca bir sorun olarak devam ediyor. Bu problemin ortadan kaldırılması için ülkeler kendi bütçeleri kapsamında belirli çalışmalar yürütüyor.

18 Yaşından Büyük Olanlar Başvurabiliyor!

Kampanya kapsamında önemli bir süre geri ödeme gerçekleştirilmesi gerekmiyor. Ayrıca 19 yaşından gün olan bütün vatandaşlar sorunsuz bir şekilde bu krediden yararlanabilecekler. Aynı zamanda 84 ay olarak belirlenen vade de son derece önemli bir ayrıntı. Gerek ilk sene herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemesi gerekse 84 ay gibi uzun bir vade süresinin olması ile destek vatandaşların ilgisini çekti.