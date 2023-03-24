Yanlış duymadınız bedavadan biraz ucuza prefabrik evler! 250.000 TL'ye satılıyor, 200.000 TL'sini devlet karşılıyor

Prefabrik ev fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok seçenek bulunmaktadır. İkinci el prefabrik evler, uygun fiyatları ve dayanıklı yapısı nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Boyutuna göre değişen fiyat aralıkları bulunan ikinci el prefabrik evlerin en çok tercih edilen boyutları 50 ile 150 metrekare arasında olan evlerdir. Bu boyutta ki prefabrik evlerin fiyatları 250 bin TL ile 800 bin TL arasında değişmektedir.

Prefabrik evler, kolay kurulumları ve dayanıklı yapıları ile son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Ayrıca uzun ömürlü olmaları nedeniyle birçok insan ikinci el prefabrik ev satın almaya düşünmektedir. İkinci el prefabrik evlerin fiyatları evin boyutuna göre belirlenir.

Sıfır prefabrik evlerin fiyatları ise ikinci el prefabrik evlere göre daha yüksektir. 2+1 ve 60 metrekarelik sıfır evlerin fiyatları 250 bin TL'den başlamaktadır. 3+1 ve 100 metrekarelik sıfır evlerin fiyatları ise 400 bin TL'den başlamaktadır. Ancak fiyatlara arsa fiyatları dahil değildir.

Devlet destekleri sayesinde, prefabrik ev almak isteyen vatandaşlar için de avantajlar bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'na başvurarak, mal durum bilgisi ve gelir belgesi vererek, üzerine kayıtlı evi olmayan ve gelir durumu düşük olan kişilere 150 bin TL ile 200 bin TL arasında destek verilebilmektedir. Başvuruların sonuçlanması ise 7 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

Prefabrik evlerin kullanım özellikleri ve fiyat seçenekleri nedeniyle, son zamanlarda oldukça talep görmektedir. Ancak, prefabrik ev alırken dikkatli olmak ve güvenilir firmalarla çalışmak önemlidir.

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