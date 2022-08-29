18 Yaş Üzerinde Olanlar İçin 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Başladı! 3 Banka Birleşti ve PTT'de Kredi Vereceğini Açıkladı...

Kredi kullanabilmeniz için bazı prosedürleri aşmanız gerekiyor. Özellikle banka kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Banka kredi notu düşük olan müşteriler maalesef kredi onayı alamamaktadırlar. 30 bin TL'ye kadar hızlı ve anında aynı gün içerisinde kredi kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi aynı gün içerisinde vereceğimiz bankalar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için de bazı yöntemler vardır. Şimdi sizlere bu yöntemler hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

TEB Bankası 30.000 TL hızlı kredi başvurusu

TEB Bankası üzerinden hızlı bir şekilde 30 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka sizlere hızlı bir şekilde onay vermesi için SMS atabilirsiniz. Oturduğunuz yerden cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya t.c. kimlik numaranızı yazarak 4466 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilir ve mesaj attığınız telefon numarasına Kredi sonucunuz gelir. Bu şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. TEB Bankası ayrıca internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de müşterilerinden kredi başvurusu almaktadır. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek buradan da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank 30.000 TL kredi başvurusu hızlı nasıl yapılır?

30.000 TL hızlı kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Banka müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarından mesaj atarak ne kadar onay yazdıklarını görebiliyor. Bunun için cep telefonunuzun Mesaj kısmına giriniz Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına gönderin. Ayrıca bu bankanın Müşteri Hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasına girerek de buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanıyorsanız 30 bin TL'ye kadar olan onaylı kredilerinizi hiçbir şekilde bankaya gitmeden Online olarak internet bankacılığı üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz.

Aktifbank PTT 30 bin TL hızlı kredi başvurusu

Aktif Bank üzerinden de 30 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapılmaktadır. Özellikle kredi notu yüzünden onay olamayan müşterilerin bu bankadan kredi alabildiklerini söyleyebiliriz. Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin SMS atarak da bu bankadan kredi onayı olabileceğini söyleyebiliriz. Kredi onayı aldıktan sonra kredinizi ev adresinizde veya iş adresinizde kullanacaksınız. Aktif Bank hesabınız varsa da internet bankacılığından şubelere gitmeden onay alacaksınız ve bu banka dijital kredi hizmeti vermektedir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı 3050 numarasına gönderin.