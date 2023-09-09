Bankaların sunduğu kredi teklifleri belirli dönemlerde cazip hale geliyor. Eylül ayı boyunca o özel bankalar düşük faizli ve esnek geri ödeme limitli kredi teklifleri ile göz dolduruyor. Faizsiz nakit arayışında olanlar için fırsat olarak değerlendirilebilecek bu özel fırsat emekli, asgari ücretli demeden her kesim tarafından faydalanabilecek.

Mobil uygulama üzerinden hızlı kredi başvurusunda bulunarak sunulan destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar için son günler geldi çattı. 13 Eylül tarihine kadar yapılacak başvuruları kabul eden o bankalar maddi olarak yaşanılan mağduriyeti gidermeyi sağlayacak.

GARANTİ BBVA 10 BİN TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

Faizsiz kredi kampanyası kapsamında 15 Ağustos tarihinde başlayan bu teklif 13 Eylül tarihinde sona erecek. 18 yaş üzeri çalışanların başvuruda bulunabileceği o kampanya Garanti BBVA, ING Bank ve Ziraat Bankası'nın Eylül ayı teklifleri ile geçerliliğini koruyor.

Garanti BBVA 13 Eylül tarihine kadar geçerli 10.000 TL faizsiz kredi kampanyası mobil uygulama üzerinden müşteri olanlar için geçerli olacak. Yüzde 0 faizli kredi başvurusu için müşteri hizmetleri hattı veya mobil uygulama üzerinden işlemler başlatılabilecek.

ING BANK 10 BİN TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

ING Bank Turuncu Ekstra programı kapsamında sunduğu faizsiz kredi teklifi ile 18 yaş üzeri düzenli gelire sahip olan tüm vatandaşlara kapısını açtı. Üstelik Turuncu Ekstra programına katılan tüm banka kartı müşterileri alışveriş yaptığında ya da vadesiz hesabı üzerinden fatura ödediğinde ayda 2.000 TL'ye kadar puan toplayabilecek.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

Ziraat Bankası bireysel müşterisine özel sunduğu 10.000 TL'ye kadar kredi kampanyasını acil nakit ihtiyacında limit arttırarak sunuyor. 36 ay vadeli kredi başvurusundan yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşteri hesabı oluşturması gerekiyor.