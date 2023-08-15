CEPTETEB acil nakit ihtiyacını karşılamayı sağlayacak kredi tekliflerine düşük faiz oranları ile destekliyor. İhtiyaç kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi veya evlilik kredisi paketleri ile uzun vadeli ödeme fırsatı sunan CEPTETEB acil nakit ihtiyacına ilaç olacak yeni kampanyasını duyurdu. 10.000 TL kredi tutarı 36 ay vade ile geri ödenebilecek. Üstelik düşük faiz fırsatı ile aylık ödemeler 429,39 TL'ye denk gelecek.

CEPTETEB Ağustos oyuna özel sunduğu kredi teklifi yalnızca bireysel banka müşterisi olanlar için geçerliliğini koruyor. Görüntülü görüşme yolu ile banka hesabı açanlar yeni müşteriye özel 3 ay ertelemeli 10.000 TL hızlı kredi avantajını değerlendirebilir.

CEPTETEB 3 AY ERTELEMELİ HIZLI KREDİ ÖDEME TABLOSU

CEPTETEB 10.000 TL hızlı kredi başvurusu mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. CEPTETEB müşterisi olan her yeni kullanıcı başvuru şartı aranmadan kredi başvurusu yapabiliyor. Dijital bankacılık platformu üzerinden sunulan bu tekliften yararlanmak isteyenler CEPTETEB internet şubesi üzerinden 3 Ay Ertelemeli Kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi faiz oranları ve aylık taksit ödemesine dair oluşan maliyetler aşağıdaki tablodan incelenebilir:

Kredi tutarı: 10.000 TL

Kredi faiz oranı: %1,98

Kredi vade süresi: 12 ay

Kredi aylık taksit tutarı: 980 TL

Kredi tahsis ücreti: 57,50 TL

CEPTETEB 3 AY ERTELEMELİ HIZLI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli ihtiyaç kredisi online başvurusu sıra beklemeden kredi çekebilme olanağı sunuyor. 36 ay vadeli kredi teklifi 18 ile 75 yaş aralığında herkes tarafından başvurulabiliyor. Aylık eşit taksitlerle ödenebilecek ihtiyaç kredisi için kefil ya da teminat gösterilmesi gerekmiyor. CEPTETEB Hoş Geldine özel düşük faizli kredi başvurusu yapıldıktan sonra müşteri danışmanları tarafından değerlendirilir. Yapılan inceleme sonrası olumlu veya olumsuz bir sonuç kısa mesaj yoluyla müşterinin bankada kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden gönderilir.