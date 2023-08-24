Dar gelirli ailelere bir nebze olsun fayda sunan ay sonunu zor getiren emekliye nakit desteği veren Fibabanka 18 yaş üstü ihtiyaç kredisi başvuru ekranını açık hale getirdi. Ağustos ayına özel devam eden kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Fibabanka müşterisi olması yeterli oluyor.

Fibabanka kişiye özel cazip faiz oranları ile oluşturulan geri ödeme planı doğrultusunda ihtiyaçlarınızı ertelemeden yerine getirmenizi sağlayacak nakit desteği başvuruya açık hale geldi. Bütçeye uygun hızlı kredi başvurusu için mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden tamamlanabilir.

FİBABANKA 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fibabanka 70 bin TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlar esnek geri ödeme planı ile tüm nakit ihtiyacını çözüme kavuşturuyor. 50.000 TL altındaki tüm krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredi tutarı için 24 ay vade uygulanıyor. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu bankaya gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. 444 88 88 telefon bankacılığı hattı kullanılarak yetkili kişilerle iletişime geçilip başvuru süreci tamamlanabilir.

FİBABANKA 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu riski durumuna göre değişebiliyor. Kredi onaylandığı anda tutar anında hesaba yatıyor. Fibabanka ihtiyaç kredisi evlilik, eğitim, sağlık, bayram, tatil, beyaz eşya, bilgisayar ve benzeri farklı ihtiyaçları karşılayabilmek için talep edilebiliyor. Başvuru sırasında herhangi bir belge talep edilmiyor.

FİBABANKA 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Fibabanka 70 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödeme planı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Kredi tutarı: 70 bin TL

-Kredi vade süres: 24 ay

-Kredi faiz oranı: %3,69

-Kredi taksit tutarı: 4.965,68 TL