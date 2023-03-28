18 Yaş İle 26 Yaş Arasında Olanlar Dikkat! Paranızın Yarısı İade Edilecek!

Akbank üniversite öğrencilerine yönelik kampanya düzenlediğini internet sitesi üzerinden duyurdu. Site üzerinden yapılan açıklamada 31 Mart tarihine kadar oyun harcamalarını Akbank kartı ile ödemeleri halinde 100 lira kadar yapılan ödemenin yarısını geri alabilecek.

Son Tarih 31 Mart

Kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya dâhil olacak yaş sınırı 18 ile 26 yaş aralığında geçerli olacak. 18 yaşın üstende 26 yaşın altında olan öğrenciler Akbank programına dâhil olup gerek şartları sağlamaları halinde kampanyadan faydalanabilecek. Akbank Mobil’de bulunan Kampanyalar sayfasına girerek Üniversiteli Akbanklı’ya katıl diyerek başvuru formu doldurulması gerekir.

Yapılan Ödemenin Yarısı İade Edilecek

Kampanya tarihlerinde Steam ve Epic Games platformlarında Akbank kartları ile yapılacak harcamaların yarısı geri iade edilecek. Kampanya kapsamında kazanılacak indirim tutarı 50 lira ile sınırlandırıldı.

Kampanya sadece; oyun platformlarının kendi web sitesinde geçerli olacak. Bunun yanı sıra mobil uygulamalar üzerinden Akbank’ın Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci Kartı ile Akbank Banka kartları yapılan ödemelerde geçerli olacak. Ticari kartlar ve Bank’O Card Axess kampanyaya dâhil edilmiyor. Uygulama mağazalarından yapılan ödemeler kampanya kapsamına dâhil edilmiyor.

Kampanya sadece müşteri bazında geçerli olacak. Kampanyaya dâhil olan bir müşteri bir kez faydalanma imkânı bulunuyor. Chip para kullanarak yapılan harcamalar kampanyaya dâhil edilmiyor. Elde edilen indirimler hesaba yansıtılacak.

Hak edilmiş olan indirim tutarları 1 ile 15 Nisan arasında harcama yapılmış olan kartta yansıtılacaktır. İptal ve iade işlemleri nedeni ile yüklenen indirimler kampanya dâhil edilmiyor.

Kampanyaya konu olan dijital platformlara ait üyelik şartları ve koşulları ile birlikte fiyatlama politikaları ile ilgili marka ve kurumların yetkisine ait olacaktır.