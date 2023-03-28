O Şartı Taşıyan Asgari Ücretlilere SGK 25.000 TL Veriyor! Hemen Başvurun

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile Asgari ücret birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Asgari ücrete ne zaman zam gelecek sorusu merak ediliyor. Merak edilen konu hakkında açıklama geldi. Asgari ücret ile çalışanlara SGK tarafından müjde geldi. O şartı taşımaları halinde milyonlarca asgari ücretliye 25 bin lira toptu ödeme yapılacak. Sizde gerekli kontrolü yaparak bir dilekçe ile paranızı alabilirsiniz.

Milyonlarca asgari ücretli için kurumdan güzel haber geldi. EYT ve emekli maaşlarına gelen zamlardan sonra, asgari ücretlilere de güzel haber geldi. SGK tarafından yapılan son dakika duyurusu ile milyonlar sevince boğuldu. O şartı taşıyan asgari ücretliye 25 bin lira toplu ödeme yapılacak. Bir dilekçe ile alabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylar…

Asgari Ücretle Çalışanlara Bayram Sevinci

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca kişiyi sevince boğan önemli gelişme yaşandı. 2023 yılında yapılacak ödemelerde güncelleme yapıldı. Yapılan duyuru ile SGK tarafından hazırlıklar başladı. Asgari ücret ile çalışanlar 24 bin liradan fazla ödeme alabilecek.

Düzenlemeye göre, doğum sonrası 8 ve doğum öncesi 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin veriliyor. Gebelik durumu ikiz olduğunda bu süreye artı 2 hafta ekleniyor. Doğum yapan anneler paralarını PTT Kurumu üzerinden toplu olarak alabilecek. Asgari ücret ile çalışanlar anneler doğudan sonra başvuru yaparak bu ödemeleri alabilecek.

Gelen duyuru ile başvuruların nerden ve ne şekilde yapılacağı merak ediliyor. Ödemeler nereden yapılacak? Merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyenler şu şartları yerine getirmesi gerekir.