18 Yaş Altında Çocuğu Olan Herkese Müjdeli Haber Geldi! Her Ay düzenli ödeme Veriliyor!

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek çok önemli açıklamalarda bulundu. 18 yaşından küçük çocuğu olan ailelere yönelik BES planını inceleyen Sincek, ücretsiz erişim ve ayda sadece 100 TL'lik katılım sağlayan Katılım Emeklilik Erken BES Planı'nın gençlerin hayatında önemli bir olay haline gelmesine yardımcı olabileceğini iddia etti…



Ayhan Sincek Açıklama Yaptı





Sincek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu devir tasarruf devri diyerek önemli yerlere değindi. Sincek, “899 bin BES sözleşmesi, 290 bin sigorta sözleşmesi, 7,6 milyar TL'yi aşan fon büyüklüğümüz, 14 faizsiz fon ve hayatın her unsuruna dokunan ürünlerimizle halkımızın güvencesi olmaya devam ediyoruz. BES'in faydalarına da dikkat çeken hemşehrilerimizle birlikte Kurban Bayramı'nı 18 yaş yasasının getirdiği faydalar ile özellikle tüm ailenin bir araya geldiği bayram günlerinde yeni doğan çocuklarınız da dahil olmak üzere güvence altına alabilirsiniz. Küçük bayram ödemeleri gelecekteki güvenliğe katkıda bulunabilir” dedi.



18 Yaşından Küçüklere 100 TL Ödeme





Aylık minimum 100 TL ve üzeri katkı payı ile 18 yaş altı çocuk ve gençlere bu plan üzerinden birikim yapılabilir. 18 yaş altı BES planlarına katılınabilir ve %30 devlet katkısı alınabilir. Ücretsiz göz ve diş muayenesi, online danışmanlık ve çocukların yaşlarına yönelik danışmanlık hizmetleri gibi yardım hizmetlerinden de yararlanılmaktadır. Aylık, üç aylık veya yıllık olarak katkı sağlayabilirsiniz. Bu planda sürekli tasarruf eden katılımcılardan giriş ücreti veya idari gider kesintisi yapılmaz.



30 Binin Üzerinde Katılımcı Mevcut





Açıklamada, “Katılım Emeklilik Erken BES Planı ile ayda sadece 100 TL ve ücretsiz erişim ile gençlerin hayatında önemli bir fark yaratabilirler. Katılım Emeklilik, 18 yaş altı BES açısından geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemelerden bu yana en çok tercih edilen emeklilik sağlayıcılarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Sıfır yaş kategorisinde 2.000'den fazla katılımcı, ailelerimizin bize ne kadar inandığını göstermeye gidiyor. 18 yaş altı kişilere yönelik emeklilik programımız olan Erken BES planımıza 30.000'den fazla kayıt yaptırmıştır. Hızlı planlama ve başarılı iletişim çalışmalarımız sayesinde bu alanda ilk beş emeklilik kuruluşundan biriyiz. BES bu kadar avantajı yeni düzenlemelerle birleştirmiş olsa da bu fırsatların bir an önce değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 18 yıldır yürürlükte olan devlet katkısının %30'a çıkarılması, BEFAS ve Entegre Planların da aralarında bulunduğu sayısız faydalı düzenleme ile BES'in hayatımızdaki önemi giderek artıyor” dedi.



BES’in Fon Büyüklüğü 300 Milyar Lirayı Aştı



Devletin Bireysel Emeklilik Sistemine katkısı, geçici asgari ücret artışıyla birlikte arttı. Yıllık ödeme 20.000 liradan fazla olmasına rağmen, sistemin fonu 300 milyar liranın üzerindeydi. Bireysel Emeklilik Sistemi verileri, ek asgari maaş zammına ilişkin açıklamayı da yansıttı. BES'te devlet katkısı brüt asgari ücretin en fazla %30'u olarak uygulanır. Asgari ücret artışı öncesi 18 bin lira olan devlet katkısı yıllık 20 bin 600 liraya çıktı. Yatırımcının BES'teki birikiminin her 100 lirası için devlet 30 lira ikramiye veriyor. Türkiye Sigortalar Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, "Geçen yılın Haziran ayı ile bu yılın Haziran ayı sonu arasında fon büyüklüğü her yıl artarak yaklaşık 183-184 milyardan 303 milyara ulaştı. Bu da %65'e tekabül ediyor” dedi. Obalı, “18 yaşın altındaki kişiler giderek daha fazla BES'e katılmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki toplam 377 bin kişi son altı ayda 0 artışla sisteme katıldı” diye ekledi.