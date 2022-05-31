18 TL'ye Dayanan Dolar İçin Uzmanlar Hangi Uyarıları Yapıyor? Dolar Düşecek Mi Artacak Mı? Dolar kuru ile gram altında son birkaç gündür meydana gelen fiyat hareketliliklerini ekonomist Devrim Akyıl ele aldı. Dolar kuru kaç TL olacak? Cevabı haberimizde...

Ekonomist Devrim Akyıl, piyasalarda son durum ile alakalı açıklamalarda bulundu. Dolar kurunda ve gram altında meydana gelebilecek fiyat hareketliliklerine yönelik tahminlerini dile getiren Devrim Akyıl, yükseliş trendine dikkat çekti ve yatırımcıların beklemeleri gerekli olan kritik seviyeleri de söylemeyi ihmal etmeyen ünlü ekonomist Devrim Akyıl, tahminlerini sıraladı.

16.40 TL, Dolar Kuru İçin Kritik Seviye

Dolar kuruna yönelik bir analiz gerçekleştiren ünlü ekonomist Devrim Akyıl, dolar kuru açısından geçtiğimiz hafta kritik seviye olarak bilinen 16.30 TL söylediğini ve dolar kuru için 16.30 TL'nin geçer gibi olduğunu ve bu nedenle 16.40 TL'de satışın olduğunu söyledi. Şu anda ise dolar kuru açısından 16.40 TL'nin kritik seviye olduğunu söyledi.

Dolar Düşecek Mi?

Dolar kurunun bir paket açıklaması ile beraber düşme ihtimalini de ele alan Devrim Akyıl, dolar kurunda 16 TL seviyelerinde bir paket açıklanıp dolar kuru bastırılabilir mi? Kendisine göre bunun pek bir imkanının olmadığı şeklinde bir cevap verdi. Dolar kuru 15.90'nin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendine devam edecektir. 16. 40 TL'nin üzerinde çıkarsa o zaman yeni bir bant gündeme gelecek.