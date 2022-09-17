18 Eylül KPSS Günü Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Mı? İETT, Otobüs, Metrobüs, Metro

KPSS'ye girecek olan milyonlarca aday yarın KPSS gününde yani 18 Eylül 2022 tarihinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Toplu taşıma araçları özel günlerde ücretsiz olurken KPSS yapılacak günde ise bu durumun yaşanıp yaşanmayacağı araştırıldı. Adaylar sınav yerine kolay bir şekilde ulaşmak için konu hakkında detayları öğrenmek istedi ve toplu taşıma araçları ile ilgili araştırmalar yapıldı. Peki 18 Eylül 2022 tarihinde KPSS gününde İETT, metrobüs, metro ve otobüsler ücretsiz olacak mı?

Adaylar yarın gerçekleşecek olan KPSS için hazırlıklarını sürdürüyor ve 2022 KPSS’ye girmek için hazırlık yapıyor. Milyonlarca aday yarın yapılacak olan KPSS için araştırmalara başladı ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. KPSS lisans genel kültür ve genel yetenek oturumu 18 Eylül Pazar gününde yapılacak ve milyonlarca aday bu sınava girecek. Bir süre önce soruların çalındığı iddiası sebebiyle iptali gerçekleşen ve yeniden ikinci defa yapılacak olan sınav için adaylar hazırlanmıştı. Milyonlarca aday 18 Eylül 2022 tarihinde yarın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak etti ve KPSS gününde toplu taşıma araçları ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Adayların sınav yerlerine sorunsuz ve rahat bir şekilde ulaşmaları için bu araçlardan ücretsiz olarak yararlanmaları bekleniyordu. Peki İETT otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz olacak mı? Sizler için haberimizin devamında KPSS gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili detayları yazdık.

Ücretsiz ulaşım ile ilgili KPSS günü hakkında henüz bir resmin açıklama yapılmadı fakat toplu araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Daha önceki sınavlardan sınav görevlilerine ve sınava girecek olan adaylara toplu taşıma imkanının sağlandığı biliniyordu. Resmi açıklamanın yapıldığı sırada sizlere haberimiz üzerinden bilgi vereceğiz. Önceki sınavlara giren öğretmenlere ve adaylara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti sunuluyordu. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini göstermeleri ve öğretmenler ise sınavda görevli olduklarını belirtmeleri sonrasında yapılacak olan sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ücretsiz bir şekilde toplu taşımadan yararlanabilmektedir.

Sabah saat 10.15'te başlayacak olan KPSS lisans genel kültür genel yetenek oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak ve toplamda 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların 18 Eylül 2022 tarihinde sabah saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı öğrenilirken adayların daha erken bir saatte binalara giriş yapılması tavsiye edildi.

Hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir öğrencilere çikolata ve kolonya ikramında bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Özdemir gençlere çikolata ve kolonya ikramında bulunması sonrasında başarılar dilemeyi de ihmal etmedi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan sınav hakkında başarı dileklerinde bulundu. Bazı sınav sorularının çalıntı olduğu iddiası sebebiyle 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS 18 Eylül pazar gününe ertelenmiş ve sınavın tekrar yapılacağı açıklanmıştı. Adaylar ise yarın sınava girmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Sınav gününe bir gün kala ise Bağcılar Belediyesi de öğrencilerin morallerini yüksek tutmaları ve heyecanlarını yenmesi adına onlara kolonya ve çikolatalı oluşan bir hediye paketi teslim etti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir söz konusu hediye paketinin üzerine öğrencilere başarılar dilediği bir not da yazdı.