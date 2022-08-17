18 Ağustos 2022 Günlük Burç Yorumları

Koç burcu yeni günde çalışma hayatlarına odaklanabilir ve kariyer hayatları ile ilgili yeni kararlar alabilir. Bunun yanı sıra finansal durumlar da koç burçları için yeni günde önemli görülen konular arasında yer alacaktır. Kurtuluşları için tavsiye edilen durum otorite figürlerini suçlamaktan kaçınmak olacaktır.

Boğa burcu 18 Ağustos 2022 Perşembe gününde ön yargılı fikirlerden uzak durmaya çalışacak fakat bu konuda çok başarılı olamayacaktır. Yakın çevresinden destek görecek olan boğa burçları hayata güvenmeli ve kendilerini akışı bırakmalıdır.

Ikizler burcu yeni günde kafalarında bir süredir yer kaplayan sorunun cevabını bulmak için çabalayacak ve bu istediklerine ulaşacak. İletişim yetenekleri ile tanınan ikizler burçları geleceğe yönelik umutları konusunda yakın çevresi ve ailesinden destek görebilir. Bunun yanı sıra geçmiş zamanda sorun yaşanılan kişiler ile de bazı karşılaşmalar yaşanabilir ve eski olaylar hatırlanabilir.

Yengeç burcu 18 Ağustos 2022 Perşembe gününde ilham verici kişiler ile karşılaşılabilir ve kariyer hayatları ile ilgilenebilir. Diğer taraftan kendilerini küçük görmekten kaçınmaları gereken Yengeç burçları pratik olan konulara odaklanmakta yeni günde zorluk çekebilir.

Aslan burcu yeni günde hedeflerine doğru ilerlemek için çaba gösterecek ve günlük hayatlarında başarıya ulaşacak. Hedeflerine doğru başarılı bir şekilde ilerlemek isteyen Aslan burçları kendilerinden beklentileri düşürmeyecektir. Bunun yanı sıra duygusal konularda ise geri planda kalmaları mümkün olan burç sahipleri, 18 Ağustos 2022 tarihinde kendilerini mutsuz eden gelişmelerden uzakta kalacaktır.

Başak burcu yeni günde kendilerini ifade etmek için uygun ortam bulamayabilir ve bazı zorlayıcı etkiler arasında yer alabilir. Tartışmalı bir geçen konuda inançlarını ifade etmekle ilgili problemler yaşayabilecek olan Başak burçları yakın çevresiyle iletişim halinde kalmak isteyecektir.

Terazi burcu 18 Ağustos 2022 Perşembe gününde yeni bilgiler ile karşı karşıya gelebilir ve şok edici gerçekler ile yüzleşme durumunda kalabilir. Pek çok insana ilham verebilecek durumda olan terazi burçları başkalarının işlerine müdahale etmemeleri gerektiğini anlayacaktır.

Akrep burcu 18 Ağustos 2022 Perşembe gününde iş ortakları ile ilgilenebilir ve yakınında bulunan kişiler ile iletişim halinde olabilir. Kendilerine sunulan fırsatların farkına varmaları gereken akrep burçları kendileri için en doğru olan seçeneği seçecek ve bu yolda emin adımlar ile ilerleyecektir.

Yay burçları kendileri için yeni günlük profesyonel hedeflere odaklanmak isteyecek ve günlük hayatta ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinde bulacak. Bunun yanı sıra çeşitli hobiler ve aktiviteler ile ilgilenmek de onların kişiliklerine iyi gelebilir ve kendilerini daha motive hissetmelerini sağlayabilir. Bu sebeple harcanılan paradan daha büyük kazançlar sağlamak ve İş arkadaşları ile iyi vakit geçirmek yay burçları için yeni günde olası olan bir durumdur.

Oğlak burçları aile ve ev hayatlarındaki kontrol duygularını kaybetmemek için çaba gösterecek ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacak. Entellektüel tutkularını ve meraklarını harekete geçirecek olan Oğlak burçları kendilerini sıkışmış hissedebilir ve duygusal döngüden kurtulmak için çeşitli meditasyon çalışmaları ile ilgilenebilir. Bunun yanı sıra yeni günde kitap okuyup zihinlerini rahatlatmak isteyecek olan Oğlak burçları yıkıcı etkilerden kurtulmayı talep edecektir.

Kova burçları yeni günde yaratıcılıklarını konuşturacak ve sorunların üstesinden gelmeye başaracak.

Balık burçları yeni günde iletişim yeteneklerini ön plana çıkaracak ve küs oldukları kişiler ile barışacak.