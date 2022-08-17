Üniversite Harç Ücretleri Ne Kadar 2022-2023?

Öğrenciler ve üniversite adayları üniversite kayıt tarihlerinin belli olması sonrasında harç ücretlerini araştırmaya başladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bu yıl itibariyle üniversite öğrenim ücreti katkı paylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile zam gerçekleşirken bu kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı bilgisi de açıklandı. Üniversitelerin bilindiği gibi 1. öğretim programına kayıt yapan öğrenciler 2012 senesinden beri harçlıklardan muaf tutuluyordu. Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programlarında eğitim alan öğrenciler ise harç ödemeyi sürdürüyor. Sizler için haberimizin devamında üniversite 2022-2023 üniversite harç ücretlerini yazdık.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında üniversite kayıtlarında geri sayım başladı ve adaylar ile veliler gözünü üniversite kayıt dönemine çevirerek gelişmeleri takip etti. Kayıt yenileme işlemi yapmak ve üniversiteye kayıt olmak isteyen adaylar üniversite harç ücretlerini araştırırken öğrenim ücreti katkı paylarına yapılan zam miktarı da dikkat çekti. %36 oranında öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına zam yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre üniversite harç ücretlerinin hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya çıktığı açıklanırken bu oranın tıp fakültesinde ise 706 liradan 961 liraya ulaştığı öğrenildi. Diğer taraftan Eczacılık ve Diş Hekimliği fakültelerinde ise ödenen harç miktarı 5904 lira oldu.

2012 senesinden beri üniversitelerin birinci öğretim programına kayıt yapan öğrenciler harç miktarlarından muaf tutuluyor. Fakat diğer taraftan üniversitelerin ikinci öğretim programında yer alan öğrenciler ise harç ücretlerini ödemeye devam ediyor.

Tıp fakülteleri 961, veterinerlik 629 diş hekimliği ve Eczacılık fakülteleri 804, bilgisayar 630, Pilotaj 765, Güzel Sanatlar 513, mühendislik ve Mimarlık 630, fen edebiyat 463, iletişim eğitim ilahiyat ve yabancı dil 463, hukuk işletme iktisat ve siyasal bilgiler 509, konservatuvar 598, Turizm 463 ve Açık Öğretim 105 TL harç ücreti ödeyecek.