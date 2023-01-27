18-40 yaş arası vasıflı, vasıfsız beden işçisi alımı başladı! İşte İŞKUR personel alımı şartları ve ilanlar

İŞKUR tarafından verilen ilanlarda bulunan işlerin vasıflarını ve istenen özelliklerini inceledikten sonra kendinizde bulunan vasıflar doğrultusunda bu işlere başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan sonra size dönüş yapılacaktır. Olumlu yanıt aldığınızda 2023 itibarıyla kolaylıkla işbaşı yapabilirsiniz.

İŞKUR’da İş Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından sunulan ilanlara bakıldığında bu ilanların beden işçiliği, kamu sektörleri ya da bunların dışında kadrolu iş imkanı gibi farklı seçenekler ve durumlar sunmaktadır. İş arayanlar öncelikle kendi özelliklerini ve sunulan işin özelliklerini karşılaştırarak uygun işi bulmaya çalışacaktır. Kendi vasıflarına uygun olan işi bulanlar hemen başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvuru sonunda iş sahibi olabilirsiz.

İŞKUR’a başvuracaklar olanlarda bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

· 18 yaşından büyük olmalı

· 40 yaşını henüz doldurmamış olmalı

· Sicili temiz olmalı

İŞKUR iş şartları ve iş seçeneklerinin her biri değerlendirdikten sonra başvurunuzu yaparak sonucun gelmesini bekleyebilirsiniz.

Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: ŞIRNAK / İDİL)



Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: ANKARA / AKYURT)

Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY)

Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY)

Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

4 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: BİLECİK / BİLECİK MERKEZ)

Beden İşçisi (Genel)

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

10 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: KONYA / SELÇUKLU)



TÜM İLANLAR İÇİN LİNK: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=1440

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