17.000 TL Kadar Kredi Kartı Borç Kapatma Kredisi Verilecek! Bankalardaki Kredi Kartı Borçlarınız İçin Müjde Verildi...

17000 liraya kadar kredi borcu kapatmak için bankalar kredi veriyor. Kredi hakkında gerekli açıklama yapıldı. Şayet kredi kartı borcunuz mevcut ise, kredi kartı borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Kampanyaya katılarak onay alabilirsiniz.

Kredi kartı borç kapatma konusunda bankalar kampanya başlattı. Kredi kartı ödemesinde zorlanan kişiler kredi kampanyasına katılarak hemen onay alabilir. Pandemi dönemi boyunca bankalar vatandaşlara değişik kampanyalar düzenleyerek kredi onayı verdi. Genel olarak ön planda olan ihtiyaç kredisinin yanında bireysel kredi ile birlikte kredi kartı borçlarının kapatılması için kampanyalar düzenliyor. Kredi kartı borcu bulunan ve bu borcu ödemede zorluk yaşayan kişiler, bankalar üzerinden kampanyaya dâhil olabilirler.

10 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlardaki kredi paketlerine başvuru yapmak isteyenler banka politikalarını karşılamaları gerekir. Bankaların kredi politikalarını karşılayan vatandaşlara onay verilecek. Nakit olarak kredi verilmezken, kredi kartı borcu ne kadar ise, tutar kadar kredi kartına gönderilir.

Kamu Bankalarından Kredi Kartını Kapatan Kredi Kampanyası

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi kartı için borç kapatma kredisi veriyor. Başvuru bulunmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapmaları gerekir. Başvuru sonucu değerlendirme yapılarak onay alınabilecek.

Kredi başvurusuna bulunan kişiler, şartları taşımaları halinde kredi onayı alabilecek. Diğer bankalarda bulunan kredi kartı borçları hesaplanarak alınacak kredi 36 ay vadeli şekilde kullanılabilecek. İlk ödemede ise 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut bulunuyor. Kamu bankalarından kullanılacak kredide faiz oran 1,56 olarak belirlendi.

Denizbank'tan Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi

Denizbank kredi kartı borcunu kapatmak isteyen vatandaşlara kredi kampanyası başlattı. Kredi kartı borç kapatma kredisine şartları sağlayan kişiler başvuru yapabilecek. 17 bin liraya kadar verilen kredi paketinde onay kredi notuna göre alınabilecek. En yakın banka şubesine gidilerek gerekli başvuru yapılabilir.

Farklı bankalara kredi kartı borcunuz mevcut ise, siz de bu kampanyaya katılım sağlayarak kredi kartı borçlarınızı ödeyebilirsiniz.