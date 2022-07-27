Emekli olan vatandaşlara son çağrı yapıldı! Bayram bittikten sonra başvuruları başlayan nakit için son uyarı

Emekli olan vatandaşlar için bayram sonrasında verilecek olan nakit kampanyalarına ay sonuna kadar devam edileceği açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı bu bankalar üzerinden gerçekleştirecek olan kişilere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaş alan kişiler için başlatılan bu kampanyada özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte emekli kredileri dinecek ve verilecek olan emekli kredileri ile birlikte diğer bankadaki olan tüm borçlar da kapatılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kullanmış oldukları bu kredileri 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak da kullanabiliyorlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli maaşları bu bankaların üzerinden alınması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nasıl başvuru yapabilecekleri hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak sizlere internet bankacılığı uygulamalarını önerebiliriz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte dilerseniz, bankadan internet şubesine giriş yapabilir dilerseniz de banka mobil uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, mobil uygulamayı sadece kredi için değil tüm bankacılık işlemleri için de kullanılabiliyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, nakit kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan ve daha önce bankalardan kredi kullanarak düzenli ödemeler yapan kişiler, ayrıca bankanın şubelerine giderek de sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz, masrafsız ve kefil istenmeden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilir.