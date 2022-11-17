17 ve 18 Kasım Tarihleri Sabah Saatlerinde Hesapları Kontrol Edin, TC Kimlik Numarasına Ödeme Olacak...

17 ve 18 Kasım tarihleri arasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları için başlatılacak nakit kredi ödemeleri Sabah saatlerinde başladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan kampanyaya katılmak isteyen tüm bireysel müşterilerin başvurularını Bu iki gün içerisinde yapmaları durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi alabileceğini söylemek isteriz.

17 ve 18 Kasım tarihleri arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Bireysel müşterilerin daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda bu iki banka üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve gelir belgesi istemeden bankalar vatandaşlara Kredi ödemeleri gerçekleştirecektir.

17 ve 18 Kasım tarihleri arasında nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bankaların şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi ödemeleri yapacağını söylemek isteriz.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka hesabınız varsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak işlem yapabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasını kullanacak olan tüm bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi başvurularını yapmadan önce banka kredi notu sorgulamasını da yine mobil uygulama üzerinden yapabileceğini söyleyebiliriz. Sms ile Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz yeterlidir.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak diledikleri zaman kredi kullanabilmektedir. Cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvurularını 32.80 numarasına yapan tüm vatandaşlara bankalara hemen onay vermektedir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde bankanın sms kredi servisine şu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarası yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazdıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.