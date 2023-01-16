16- 22 Ocak 2023 Haftalık Burç Yorumları

18 Ocak çarşamba gününde teraziler, yengeçler, koçlar ve oğlaklar kendilerini kapana sıkışmış gibi hissedebilir ve bu duygularını bir insan ile paylaşmayı tercih edebilir. Onlar için yeni bir de tavsiye edilen durum güç savaşlarına girmemeleri olacaktır ve onların manipülasyonlara dikkat etmesi gerekmektedir. İlerleyen saatlerde ise toprak grubundan oğlaklar, boğalar ve başaklar bereketli bir döneme giriş yapacaktır ve finansal anlamda kazanımlar onlar için açık olacaktır. 21 Ocak Cumartesi gecesinde ise pek çok burç yaz aylarında yaşadıkları durumları gözden geçirecek ve uğradığı haksızlıkların savaşını vermek isteyecektir.

Koç burçları ve yükselen koçlar yeni haftadan kariyer hayatları ve iş durumları ile ilgili bazı konularda köşeye sıkıştıklarını hissedebilir ve bu durumda ilerleme metodlarını gözden geçirmeleri gerekebilir.

Boğa burçları ve yükselen boğalar yeni haftada yenilgiyi kabul etmeyi öğrenecektir ve bazı konularda direnmemeyi tercih edecektir. Boğa burçları her gün biraz daha kendilerine ileriye taşımak isterken bunun için bir mücadele vermeleri gerektiğini de hatırlamalıdır.

İkizler burçları ve yükselen ikizler yeni haftada hayatta mümkün göremedikleri konuların gerçekleştiğini hissedebilir ve bu konular ile ilgili bazı sürprizler ile karşılaşabilir.

Yengeç burçları ve yükselen yengeçler yeni haftadan ikili ilişkilere karşı bakış açılarını değiştirebilir ve benzer olan durumları sıklıkla yaşamaları sebebiyle bu benzerlikleri ortadan kaldıracak hamlelere imza atabilir.

Aslan burçları ve yükselen aslanlar yeni haftada günlük yaşantılarında yeni aktiviteler ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra kendilerini rahatsız eden fakat bir süredir çözüm üretemedikleri konu hakkında aslan burçları detaylar üzerine çalışmalar yürütebilir.

Başak burçları ve yükselen başaklar yeni haftadan hayallerine giden yolu nasıl inşa etmeleri gerektiğini düşünebilir ve bunun için aile büyüklerinden fikir alabilir. Zorlandıkları alanlarda ve acı çektikleri durumlarda ne yapacaklarını bulmak hakkında zorluk yaşayacak olan burç sahipleri yaşadıklarından beslenecektir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler yeni haftada yeteneklerini ve güçlerini doğru bir şekilde ve doğru yerde kullanmayı tecrübe edebilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler yeni haftada gerçekleşecek olan kavuşum ile birlikte istediklerini hayata geçirmekle ilgilenebilir ve gitmeleri gereken yol konusunda yeni fikirlere ortaya koyabilir.

Yay burcu ve yükselen yaylar yeni haftada bir döngüyü kırmak ile ilgilenebilir ve kendilerini seçmek isteyebilir. Yeni alanların arayışına girmek işlerini değiştirmek bir projenin içine dahil olmak ya da maddi anlamda refah düzeylerini yükseltecek görüşmeler onlar için hazır beklemektedir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar yeni haftada yollarını ve adımlarını yenilemeleri gerektiğini hatırlayabilir ve bunun için çeşitli çalışmalar gerçekleştirebilir.

Kova burcu ve yükselen kovalar yeni haftada çevrelerinde bulunan insanlar ve o insanlardan aldıkları darbelere karşı davranışlarını değiştirebilir.

Balık burcu ve yükselen balıklar yeni haftada hayal ettikleri durumlara kavuşmak için yeni bir plan yapabilir ve eskiye veda edebilir. Önlerinde yeni seçenekler bulunan balık burçları ve yükselen balıklar eskiden bulunan durumların neden olmadığı hakkında detayları da öğrenebilir ve bu şekilde bir süreç geçirebilir.