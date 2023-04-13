Ramazan Bayramı parası SSK emeklisine PTT üzerinden verilecek, 80.000 TL ödeme alın. Ramazan Bayramı için verilen yeni bir kredi kampanyası emekli maaşı alan vatandaşlara PTT üzerinden verileceği duyuruldu. PTT emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara bireysel kredi kullandırırken PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verileceği açıklandı. PTT ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen alabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

SSK bağ-kur ve Emekli sandığı emeklisi olan herkes başvurularını gerçekleştirmeleri halinde SGK üzerinden verilecek olan emekli kredisi kampanyası ile birlikte acil ihtiyaçlarını PTT üzerinden karşılayabiliyor. PTT üzerinden emekli maaşı hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz banka müşterisi olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirmek için öncelikli olarak bu banka üzerinden bir emekli maaşı alması istenmektedir. PTT üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve ay sonuna kadar Ramazan Bayramı kredisi kullanabileceksiniz.

PTT Ramazan Bayramı kredisi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde ise PTT üzerinden cep telefonları üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurularını da gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde bireysel kredi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz ve nakit kredi onayı alabileceksiniz.