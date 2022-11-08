Garanti Bankası hesap numarası ve banka kartı kullananlar dikkat! 10 gün içinde 100.000 TL ödeme olacak! Kesin Haber!

Garanti Bankası banka numarası ve hesap kartı olan herkez 10 gün içerisinde 100000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilmeleri için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanabilecek. Garanti Bankası, 10 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte vereceği bu kredi kampanyasının duyurusunu kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı gibi, ayrıca internet sitesi üzerinden de başlattı. Garanti Bankası, kendi banka müşterisi olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda 100000 TL'ye kadar vereceği bireysel ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak da kredi işlemlerini gerçekleştireceğini açıkladı.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılabilecek onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel müşteriler en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabildikleri gibi kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak destek kredisi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemlerinizi gerçekleştirecek olan vatandaşların özellikle emekli olup maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra daha yüksek limitlerde kredi olabileceğini söyleyebiliriz. Emekli olan vatandaşlar, 100000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorlarsa, gelir durumu yüksek olması ve bu vade sayısı en fazla 12 olması gerekiyor.