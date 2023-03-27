16 Milyon Emekli İçin Ramazan Sevinci Yaşandı! Emekliye Ek Ödeme Bayramdan Önce Verilecek, Cumhurbaşkanı Açıkladı

Ramazan Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için kamu bankaları üzerinden verilecek olan nakit kampanyası ile ilgili duyuru paylaşıldı. 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu kredi kampanyasında, emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olan kişileri ilgilendiriyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde nakit kredi kullanmak istiyorsanız, emekliye ek ödeme olarak verilecek.

50000 TL'ye kadar bu ödemelerden, sizlerde faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara yapmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri 50000 TL olarak verilecektir.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri hızlı birşekilde hemen aynı gün içinde verilmektedir.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere 50000 TL ek ödemeli kredi verecek ve daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL 36 ay vadeli vereceği bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapacağını da açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen emeklilerin, banka müşterileri olmaları durumunda kredi işlemleri hemen aynı gün içerisinde ödenmektedir.