Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılıyor! 10.000 TL ödeme

Denizbank yeni başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 10000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi vereceğini açıkladı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3 ay ertelemeli olarak alacağınız krediler için banka kredi puanı önemli olmaktadır. Denizbank, hesabınız varsa, kredi kullanmak için başvurularınızı hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yaptırabileceğiniz mobil uygulama, kredisini tercih edebilirsiniz.

Denizbank, mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasından veya resmi internet sitesi üzerindeki bireysel müşteri girişi üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, haftasonu olsa bile kredi başvurusunu yapacak, onaylanan tutar kredi notuna göre, belli olacak ve onaylandığı andan itibaren Denizbank, hesabınıza yatmış olacaktır. Denizbank, internet bankacılığı üzerinden verilen ve mobil uygulama kredisi adı altında işlem yapılacak olan bu kredileri kullanabilmeniz için 1400 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması gerekiyor. 1400 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, başvurunuzu yaptıktan sonra sizlere hemen sonuç verilir ve bu sonuca göre kredileri hemen hesaplara atabilirsiniz.

Diğer yöntemler...

Denizbank üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların SMS ile kredi olabileceğini de söyleyebiliriz. Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kampanyasına başvurular alınmaktadır.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu, ayrıca resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurularak da ücretsiz olarak yapılmaktadır. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Denizbank, bu şekilde yapacakları tüm kredi başvurularında sadece kredi puanına bakacak ve TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada, onay alan vatandaşları kredi onay sunacaktır.