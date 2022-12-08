150.000 TL Devlet Destek Verecek! Prefabrik Evde Devlet Desteği Sağlanıyor

Prefabrik Evde Devlet Desteği Sağlanıyor. Devlet son zamanlarda prefabrik ev desteği sağlayarak vatandaşların ev sahibi olmasını destekliyor. Edinilen son bilgiye göre 26 bini vatandaş tarafından ödenmek üzere 150.000 tutarındaki ödemede devlet destek sağlayacak. T.C. kimlik numaraları ile başvuran vatandaşlar prefabrik ev yardımlarından belirli şartlar sağlandıktan sonra yararlanabilecek. Prefabrik ev desteği aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından uygulanan durumu olmayan kişilere yönelik yapılan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik 150.000 TL’lik prefabrik ev desteği katkısında bulunacağını açıkladı.

Dar Gelirli Vatandaşlara Ev Alma Fırsatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından durumu olmayan vatandaşlara yönelik yapılacak olan sosyal yardımların sayısına bir yenisi daha eklendi. Hal böyle olunca da prefabrik ev yardımı konusunda internet üzerinden araştırmalar arttı. Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı tarafından yapılacak olan bu yardımdan kimlerin yardım alacağı ve hangi şartların isteneceği ise merak konusu oldu. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nın dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok devlet desteği bulunuyor. Ancak bu destekler arasından en çok merak edilen ve talep gören destek ise prefabrik ev yardım desteği olmaya başardı. Konut fiyatlarındaki çok büyük oranlı artış nedeniyle fiyatı olarak betonarmeye göre gayet makul olan prefabrik yapılara ilgi oldukça arttı.

18 yaşından büyük olan Türkiye vatandaşlarının katılımına yönelik olarak yapılacak olan bu yardım için tek belge TC kimlik no olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Bununla birlikte ev onarımı konusunda destek isteyen vatandaşlara 75.000 TL tutarında, prefabrik ev almak isteyen kişilere 150.000 TL tutarında ve betonarme ev yaptırmak isteyen kişilere de 200 bin TL’ye kadar destek verileceği haberde paylaşıldı. Bu destekler odasında evi olmayan vatandaşlara da ev olma fırsatı sunulmuş oldu.