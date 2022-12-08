Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret İle İlgili Duyuru Yaptı! Belli Oldu! Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Belli Oldu mu? 2022 yılının sonuna yaklaşırken 2023 yılında asgari ücrete yapılacak olan zamlar gündeme geldi. Asgari ücretle ilgili çalışma takvimi belirlenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı olan Vedat bilgin ve bakanlıkta asgari ücret konusu ile ilgili çalışma yapan yetkililer konu ile ilgili açıklamalarda bulundular. Asgari ücret zam oranı belli olduğunda da 2023 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaşla güncellenmiş olacak. Birçok asgari ücretle çalışan vatandaşın gözü kulağı yapılacak olan açıklamada bulunuyor.

Asgari Ücret Zam Oranları İçin 2 Sendika İle İstişare Edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinde bulunan Vedat bilgin asgari ücretin belirlenme taklidimi için Salı günü Türkiş Başkanı görevinde bulunan Ergün Atalay ve aynı zamanda Türkiye işveren sendika konfederasyonu yönetim kurulu başkanı görevinde bulunan Burak Akkol ile görüşeceklerini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı olan Vedat bilgin cumhurbaşkanlığı külliyesindeki yapılan kabini toplantısının hemen sonrasında basın mensuplarının asgari ücret ile ilgili yönelttiği sorulara cevap verdi.

Yapılan görüşmede asgari ücret ile ilgili görüşleri sorulan bakan bilgine biz iki sendikayı davet ettik Türkiş başkanı Atalay ve disk başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağız ve birlikte asgari ücret için bir tarih belirleyeceğiz diyerek sorulara cevap vermiş oldu. Bu iki sendika ile görüşmenin ise 1 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı bilgisi de ulaştı asgari ücret komisyonu ise 2023 yılı için asgari ücret oranlarını belirlemek üzere çalışmalarını ise Aralık ayında başlayacak toplamda 3 toplantı yapılacak ve bu toplantıların hemen ardından asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı da belirlenmiş olacak. Aralık ayının bitiminde ise asgari ücret net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.