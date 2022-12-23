150.000 TL borç transfer kredisi hangi bankalardan veriliyor? 2 banka birleşti! Vatandaşlar mest oldu!

2 banka birleşti! Vatandaşlar mest oldu! 150.000 TL borç transfer kredisi hangi bankalardan veriliyor? Kredi borcu olan vatandaşların sürekli araştırdığı konulardan biri de bu borçları ödeyebilmek için geçerli olan ihtiyaç kredisini hangi bankaların verdiği ile ilgili konulardır. Bu araştırmaların sonucunda baktığınızda birçok banka yüksek faiz oranlarıyla kredi vermektedir. Bu nedenle ihtiyaç kredisi almaktan vazgeçiyor olabilirsiniz. Bu konuda hükümet tarafından da birçok teklifler getirilmektedir.

Özellikle borçlarını geciktirmiş kişilerin farklı bankaları araştırdığını ve ihtiyaç kredisi almak için başvuruları yaptığını görmekteyiz. Tüm kredi borçlarını tek seferde ödeme fırsatı veren bankalar daha çok tercih edilmektedir. Bu bankaların özelliği ise 150.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vererek borçların kapatılmasını sağlamaktır.

Bu konuda çalışmalar yapan Garanti Bankası, özellikle pandemi sonrasında fazlaca borç altına girmiş vatandaşlar için özel bir teklif hazırlayarak 12 ay vadeli 150.000 TL’ye varan ödeme fırsatları sunmaktadır.

Sadece şubeleri üzerinden işlem yapılmasına olanak sağlayan Garanti Bankasına giderek 12 ay ertelemeli uzun vadeli süreyle ihtiyaç kredisi alma fırsatından yararlanabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların genellikle olumsuz yanıtlanması sonucuyla karşılaşabileceğiniz için Garanti Banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi çekme işlemlerinizi en hızlı şekilde halledebilmeniz mümkün olmaktadır. Detaylı bilgiler için Garanti Bankası müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

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