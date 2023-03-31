150.000 TL borç kapatma kredisi Garanti Bankası tarafından başlatıldı ve 10 gün sürecek...

150.000 TL'ye kadar bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri hesapları yatırılarak kullandırılacaktır. 150.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılırken nakit kredi işlemleri 24 ay vadeli olarak sizlere verilmektedir. Garanti Bankası güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için sizlere imkan sağlarken nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara Bu banka üzerinden uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

150.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yapılacak ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak da kullandırılacakları. 150.000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisini aynı anda kullanmak isteyen vatandaşlar sadece banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Garanti Bankası 150.000 TL borç kapatma kredisinde özellikle emekli olan vatandaşlara da ayrı bir kredi kampanyası yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz ve uygun faizlerle kredi ödemesi alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda diledikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanabileceğini söylemek istiyoruz. 150.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar belirli şartlar dahilinde ödemelerini banka hesapları üzerinden yapmaları halinde krediler hesaplarına internet üzerinden de yatırılabilir.