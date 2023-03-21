15.000 TL ve 25.000 TL arasında TC kimlik numarasına ödemeler yatmaya başladı

15.000 TL ve 25.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz ve bu banka üzerinden kredi kullanabileceğiniz şartlara uygun olan tüm vatandaşlar Finansbank tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişileri uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilirken banka müşterisi olup Kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlar bireysel kredi kapsamında hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir. TC kimlik numaranız üzerinden başvuru gerçekleştirdikten sonra kredi puanı sorgulaması yapılacak ve kredi puanı sorgulaması sonrasında onay alacak olan vatandaşlar istedikleri zaman Finansbank şubesine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi kullanabilecek.

BAŞVURU

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı, Cep telefonunuz üzerinden 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi almış olacaksınız ve bu kredileri hesaplara yatırmak için de QNB Mobil uygulamasını kullanmanız istenecektir. QNB mobil uygulaması, banka müşterisi olan kişilere verilecek internet şifresi ile birlikte, giriş yapılmaktadır. Kredi notu ve kredi faizleri size uygun olması durumunda QNB Finansbank üzerinden başlayan bu kampanyaya hemen katılabilirsiniz.

DİĞER BANKALAR

QNB Finansbank haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından da ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve bu bankalarda vatandaşlara gelir belgesiz olarak Kredi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak verilecek bu kredilerde hem Denizbank hem de Yapı Kredi Bankası olan vatandaşlara destek kredisi ödemesi yaparken şubeler üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.