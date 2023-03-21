Son dakika, Akbank, Garanti Bankası banka hesapları olanlar dikkat

Akbank ve Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kampanya açıklandı. Akbank ve Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar bir hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankaların yapmış oldukları Kredi kampanyalarına katılarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecekler ve bankalar üzerinden bireysel kredi kullanarak diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceklerdir.

Akbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapabilecek ve banka şubelerine gitmeden bu ödemeleri dilediğiniz zaman hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Akbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 18 yaşından büyük olmaları şartıyla birlikte daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda bir hafta içerisinde verilecek olan 50.000 TL kredilerde masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi ödemesi alabilmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte giderek tüm bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi aynı zamanda Kredi başvurunuzu da bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank SMS ile internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve 444 25 25 numarası olan çağrı merkezi numarası üzerinden de kredi başvurusu almaktadır.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler öncelikli olarak sigortalı olarak çalışıyorlarsa son işyerlerinde üç aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda ve emekli olmaları durumunda da maaş müşterileri olmaları durumunda şubeler üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte kredi başvurusu yapabilir. Garanti Bankası resmi internet sitesine girerek buradan da ön onay alabileceğiniz kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.